Спалахнули пожежі у будинках: Гайдай про обстріли Сєвєродонецька і Лисичанська

У Луганській області російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по місцевій інфраструктурі Сєвєродонецька та Лисичанська. Внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі у будівлях наукового об’єднання та житлових кварталах.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що вдень 16 травня Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари.

Наразі місцева влада ще з’ясовує точну кількість пошкоджених будинків. Рятувальники ліквідували спалах вогню у будівлі складу місцевого науково-виробничого об’єднання.

У Лисичанську внаслідок обстрілів Збройних сил Російської Федерації загорівся місцевий житловий фонд. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює на території обстріляних міст.

Останні дні російські війська щодня штурмують села та міста Гірської громади. За ці вихідні внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще 11 мирних жителів постраждали.

Армія РФ намагається прорватися у Тошківці, Катеринівці та Золотому. Вся місцева громада потерпає від ворожих артилерійських обстрілів, наголосив глава Луганської ОВА. Зафіксовано масові руйнування житлового сектору, а комунікації відсутні.

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Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА