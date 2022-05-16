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Троє киян брали з переселенців гроші за оренду будинку на Закарпатті й зникали

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Троє киян брали з переселенців гроші за оренду будинку на Закарпатті й зникали

Троє мешканців Києва розміщували в інтернеті оголошення про здачу в оренду будинку на Закарпатті за 1,5 тис. грн за добу. Переселенці, які через повномасштабне вторгнення РФ були змушені залишати свої домівки, довірливо перераховували кошти шахраям, які після проплати відразу зникали.

Жертвами шахраїв протягом березня 2022 року стали дев’ятеро людей.

Столична прокуратура спільно з поліцією оголосили їм підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

На черзі обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За статтями обвинувачення їм загрожує побавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Фото: Depositphotos

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