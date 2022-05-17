Загинув мирний житель: під Харковом зафіксували черговий злочин РФ

У Харківській області зафіксували черговий воєнний злочин російських солдатів. Наприкінці березня у селі Мала Рогань внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув 59-річний мирний житель. Його тіло направили на експертизу.

За даними Харківської обласної прокуратури, 25 березня під час артилерійського обстрілу російськими окупантами села загинув 59-річний чоловік. До правоохоронців звернулася дружина загиблого, яка поховала свого чоловіка на подвір’ї їхнього будинку.

Зараз фахівці ексгумували тіло загиблого чоловіка та направили для проведення судової медичної експертизи. Слідчі, працівники Служби безпеки України, прокурори та криміналісти оглянули місце події.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення російськими солдатами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за частиною 2 статті 438 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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Фото: Харківська обласна прокуратура