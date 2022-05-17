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Пошкоджено та зруйновано всі медзаклади: російська армія обстрілює Луганщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пошкоджено та зруйновано всі медзаклади: російська армія обстрілює Луганщину

Російські війська невпинно обстрілюють Луганську область, де зруйновано та пошкоджено всі медичні заклади. Декілька днів під прицільними обстрілами армії країни-агресора перебуває Сєвєродонецька лікарня.

За останніми повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, впродовж декількох години російські війська випустили по ній до 10 снарядів. Попри вкрай небезпечні умови праці, медичний заклад продовжує лікувати поранених.

Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова зазначила, що до початку повномасштабного вторгнення Росії медичну допомогу тут надавали близько 300 пацієнтам, а зараз лише 100 людям.

Російсько-окупаційні війська порушують права жителів України на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими та Женевськими конвенціями. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та відповідно до статті 7 Римського статуту є злочинами проти людяності, наголосила уповноважена Верховної Ради.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії з закликом врахувати ці факти воєнних злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

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Фото: УНІАН

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