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Факти / Надзвичайні події

Так званому керівнику Луганської ТЕС повідомили про підозру у держзраді

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Так званому керівнику Луганської ТЕС повідомили про підозру у держзраді
Фото: УНІАН

Начальнику одного з Департаментів ТОВ ДТЕК Східенерго повідомлено про підозру у державній зраді – ч. 2 ст. 111 КК України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою.

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Всупереч наказу товариства про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, він добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС та за участі представника так званої “ЛНР” незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ, – повідомили в Офісі генпрокурора.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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