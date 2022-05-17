Так званому керівнику Луганської ТЕС повідомили про підозру у держзраді

Травень, 17 в 19:02

Начальнику одного з Департаментів ТОВ ДТЕК Східенерго повідомлено про підозру у державній зраді – ч. 2 ст. 111 КК України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою.

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Всупереч наказу товариства про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, він добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС та за участі представника так званої “ЛНР” незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ, – повідомили в Офісі генпрокурора.