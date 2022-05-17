Травень, 17 в 17:59

У вівторок, 17 травня, російські війська здійснили ракетний удар по місту Бахмут (Донецька область), зруйнувавши п’ятиповерховий житловий будинок.

Як поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ракетний удар РФ повністю зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх.

На місці обстрілу рятувальники дістали з під завалів 9-річну дитину, яка зазнала важкого поранення, та щонайменше одного загиблого.

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Кириленко не виключає, що під завалами ще можуть перебувати люди. Співробітники ДСНС продовжують їх розбирати.

Після обстрілу в багатоповерхівці виникла пожежа, яку вже загасили.

– Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся! Росіяни прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Для цивільних зараз головне – зберегти своє життя, – наголосив Кириленко.

У Бахмуті розбомбили п’ятиповерхівку: важко поранено дитину, є загиблий / 5 фотографий

У пресслужбі ДСНС, своєю чергою, поінформували, що ракетний обстріл Бахмута стався о 13.30. Після влучання ворожого снаряду в п’ятиповерхівку в другому під’їзді обвалилися конструкції з п’ятого по перший поверхи, виникло загорання.

О 15.20 пожежу вдалося локалізувати на площі 60 кв. м. Рятувальники дістали з-під завалів дитину 2013 року народження.

Крім того, у відомстві підтвердили інформацію про щонайменше одного загиблого. Рятувальні роботи тривають.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції, під ворожий ракетний удар потрапили не лише житловий будинок, а й заклад освіти та інфраструктура Бахмута.

– Найбільших руйнувань від ракетного удару зазнав багатоповерховий будинок: конструкція зруйнована з п’ятого по перший поверх. Рятувальники дістали з-піл завалів пораненого 9-річного хлопця та тіло чоловіка, – йдеться в повідомленні.

На місці обстрілу продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин РФ. Точна кількість жертв ще встановлюється.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Донецькій області жителі Соледара почули потужний вибух. Над містом з’явився густий чорний дим.

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Зокрема, не припиняються масові обстріли на всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута.

Джерело: Павло Кириленко, ДСНС України, Національна поліція

Фото: Павло Кириленко, ДСНС