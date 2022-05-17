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Заступнику глави адміністрації Маріуполя заочно повідомили про підозру в держзраді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Заступнику глави адміністрації Маріуполя заочно повідомили про підозру в держзраді

Заступнику глави адміністрації Маріуполя заочно повідомлено про підозру в державній зраді. 42-річний посадовець, перебуваючи у Маріуполі, який зараз тимчасово окупований збройними силами Російської Федерації, добровільно погодився співпрацювати з загарбниками.

За даними Донецької обласної прокуратури, чоловік погодився на пропозицію російських найманців та обійняв посаду заступника глави так званої “місцевої адміністрації ДНР” – маріонеткової “адміністрації міста Маріуполя”.

Маріуполь

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Перебуваючи на вказаній посаді, заступник глави надав допомогу країні-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Заочно повідомлено про підозру 42-річному заступнику керівника Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Маріупольська міська рада, Донецька обласна прокуратура

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