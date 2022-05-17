Зламав двері та вкрав посуд: на Харківщині затримали мародера

Травень, 17 в 17:04

У Харківській області до суду направлено обвинувальний акт проти чергового мародера, який обкрадав місцеві будинки. 22-річний раніше судимий чоловік привласнював посуд, речі домашнього побуту та інші.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку квітня чоловік здійснив крадіжки у двох приватних будинках у селищі міського типу Краснопавлівка.

Молодик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зламував двері та проникав до квартир. Його здобиччю були дрібна побутова техніка, посуд, домашній текстиль та інші речі.

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Жителя затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та взяли під варту. Раніше судимому чоловікові повідомили про підозру за фактом крадіжки в умовах воєнного стану (за частиною 4 статті 185 чинного Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт проти підозрюваного направлено до Амур-Нижньодніпровського районного суду в Дніпрі. Мародеру загрожує покарання – тюремне ув’язнення на термін від п‘яти до восьми років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура