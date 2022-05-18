Травень, 18 в 10:52

У Вишгородському районі Київської області виникла лісова пожежа. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув 17 травня поблизу села Страхолісся.

Воно розташоване на берегах Київського водосховища неподалік від Чорнобильської зони відчуження.

Відомо, що загорілася лісова підстилка. Під час гасіння пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку.

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Вже о 02.10 18 травня пожежу локалізували на площі 45 га. Але станом на ранок 18 травня спостерігається тління сухої трави і пнів. До гасіння вогню залучено 16 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців не влаштовувати пожеж в екосистемах, які зазвичай виникають через “традиційне” спалювання сухої трави та сміття.

В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на рятувальників.

Замість ліквідації наслідків воєнної агресії РФ і порятунку людей вони змушені виїжджати на виклики про пожежі внаслідок спалювання сухостою. Тому українців закликають не спалювати траву та сміття, оскільки такі дії можуть спровокувати пожежі в екосистемах.