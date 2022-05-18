Травень, 18 в 12:23

На Донеччині росіяни знищили ще один навчальний заклад, а саме Авдіївську школу №1. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що російська армія вночі обстріляла навчальний заклад забороненими фосфорними боєприпасами, внаслідок чого школа згоріла вщент.

На момент обстрілу в будівлі перебували чергові, яким вдалося врятуватися. Тому обійшлося без жертв та постраждалих.

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— До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни, – зауважив Кириленко.

За його словами, у школі не було жодного військового та жодної військової техніки. Російська армія просто знищує, як завжди, цивільну інфраструктуру.

Від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, зокрема 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

17 травня росіяни здійснили ракетний удар по місту Бахмут у Донецькій області, зруйнувавши п’ятиповерховий житловий будинок. На місці обстрілу рятувальники дістали з під завалів 9-річну дитину, яка зазнала важкого поранення, та щонайменше одного загиблого.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко