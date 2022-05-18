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Факти / Надзвичайні події

Російська армія знищила в Авдіївці школу, обстрілявши її фосфорними боєприпасами

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
знищена Авдіївська школа №1

На Донеччині росіяни знищили ще один навчальний заклад, а саме Авдіївську школу №1. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що російська армія вночі обстріляла навчальний заклад забороненими фосфорними боєприпасами, внаслідок чого школа згоріла вщент.

На момент обстрілу в будівлі перебували чергові, яким вдалося врятуватися. Тому обійшлося без жертв та постраждалих.

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— До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни, – зауважив Кириленко.

За його словами, у школі не було жодного військового та жодної військової техніки. Російська армія просто знищує, як завжди, цивільну інфраструктуру.

знищена Авдіївська школа №1

Фото: Павло Кириленко

Від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, зокрема 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

17 травня росіяни здійснили ракетний удар по місту Бахмут у Донецькій області, зруйнувавши п’ятиповерховий житловий будинок. На місці обстрілу рятувальники дістали з під завалів 9-річну дитину, яка зазнала важкого поранення, та щонайменше одного загиблого.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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