Серед постраждалих є троє дітей: наслідки ворожого ракетного удару по Бахмуту
У Донецькій області внаслідок ворожого ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку у місті Бахмут загинуло троє мирних жителів, ще постраждало четверо людей. Серед них є троє дітей, яким надали необхідну медичну допомогу.
За даними Донецької обласної прокуратури, 17 травня один із випущених російськими військам снарядів влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на п’яти поверхах.
Постраждалими від ворожої атаки стали двоє чоловіків 43 та 44 років, 75-річна жінка, які отримали травми, несумісні із життям.
Двох мешканців будинку, зокрема, дев’ятирічного хлопчика з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Згодом рятувальники дістали з-під завалів живими ще двох постраждалих – дівчат 12 та 17 років, яким також надано медичну допомогу.
Наразі пошуково-рятувальні заходи на місці події після російського ракетного удару по Бахмуту досі тривають. Прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 чинного Кримінального кодексу України).
Джерело: Донецька обласна прокуратура