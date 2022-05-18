Ставив мітки про місця дислокації Нацгвардії України: заарештовано жителя Слов’янська

Травень, 18 в 18:34

Під варту взято 32-річного мешканця Слов’янська, який передавав окупантам інформацію про розташування, переміщення особового складу та техніки ЗСУ, знімав фото та відео українських військових, ставив мітки дислокації особового складу Нацгвардії України в електронних картах для російських солдатів.

Чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) чинного Кримінального кодексу України. Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Слов’янську також викрито 56-річного місцевого жителя, який добровільно допомагав російським солдатам. Чоловік неодноразово передавав ворогу інформацію з координатами місць дислокації Збройних сил України та інших військових формувань, залучених для боротьби з російським агресором.

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За даними Донецької обласної прокуратури, російські солдати використовували отриману від чоловіка інформацію проти українських захисників. У середу, 18 травня, жителя Слов’янська затримали та заарештували.

Чоловіка підозрюють у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 чинного Кримінального кодексу України). Проти нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.