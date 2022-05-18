З-під завалів зруйнованого будинку в Бахмуті дістали ще двох загиблих, серед яких 2-річна дитина

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З-під завалів зруйнованого російською армією п’ятиповерхового будинку в Бахмуті дістали тіла дворічної дитини та 35-річної жінки. Загалом внаслідок ворожого ракетного удару загинуло щонайменше п’ятеро мирних жителів та поранено ще четверо людей, серед яких – троє дітей.

За даними Донецької обласної прокуратури, 17 травня Збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по Бахмуту. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на п’яти поверхах.

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До цього стало відомо про трьох загиблих людей – 75-річну жінку, двох чоловіків 43 та 44 років. Ще четверо мирних жителів, зокрема, троє дітей віком 9, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Рятувальники досі розбирають завали зруйнованого житлового будинку в Бахмуті.

Прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура