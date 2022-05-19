У Чорнобаївці повідомляють про нові вибухи

Травень, 19 в 16:30

У селі Чорнобаївка на Херсонщині було чутно вибухи після обіду у четвер, 19 травня. Кореспондент телеканалу Україна 24 повідомляє про постраждалих. За інформацією джерел у Фактах ICTV, сталося чотири вибухи.

Більш детальна інформація перевіряється.

19 травня Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав розслідування внаслідок обстрілів селища Чорнобаївка на Херсонщині.

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За даними слідства, 18 травня 2022 року окупаційні війська армії РФ здійснили черговий обстріл смт Чорнобаївка. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, ще п’ять людей отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі вони перебувають у лікарні.

В селі Правдине поранень зазнало сімейне подружжя, в домоволодіння якого прицільно влучив ворожий снаряд. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Обстріли ворога завдали шкоди цивільній інфраструктурі Херсонщини. В ОГУ зазначили, що такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється Головним управлінням Нацполіції в Херсонській області.