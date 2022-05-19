Виніс холодильник та іншу техніку: в Одесі чоловік вісім разів обікрав оселю родичів-переселенців

Травень, 19 в 15:05

В Одесі викрили злочинну діяльність місцевого жителя, який вісім разів обікрав будинок своїх родичів. Він декілька тижнів виносив з чужої оселі холодильники, іншу кухонну та комп’ютерну техніку.

За даними Національної поліції, 32-річний чоловік почав навідуватися до помешкання родини, коли дізнався, що вона через повномасштабну війну в Україні переїхала до безпечнішого місця.

Правопорушник пошкодив вікно в оселі та декілька тижнів виносив звідти холодильники, пральні машини, комп’ютерну та кухонну техніку на десятки тисяч гривень. Згодом чоловік почав розпродавати чуже майно.

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Коли родина повернулась додому, то одразу повідомила поліцейським про злочин. Правоохоронці розшукали покупців викраденої техніки та вилучили у них більшу частину речових доказів проти чоловіка.

Жителю Одеси оголосили про підозру за всіма фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.