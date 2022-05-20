Спалахнула пожежа, загрози життю немає: наслідки ворожого авіаудару по Одещині

Травень, 20 в 19:05

В Одеській області внаслідок влучання ворожої ракети в один з об’єктів місцевої інфраструктури спалахнула пожежа. Зараз на місці події працюють рятувальники.

В Оперативному командуванні Південь зазначили, що загрози життю та здоров’ю мирних жителів у найближчих населених пунктах немає.

– Не піддавайтесь паніці. Довіряйте офіційним джерелам, – йдеться у повідомленні.

Вранці Російська Федерація вже завдала ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, зруйновано пляжну вбиральню, про інші руйнування повідомлень не надходило.

Зараз дивляться

– Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Російська Федерація щодня та щоночі завдає ракетних ударів по території України. Радник глави Офісу президента вважає, що Росія впала в яму, яка стає глибшою з кожним днем війни в Україні.