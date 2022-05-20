В Одесі пролунав вибух: жителів закликають залишатися в укриттях

Травень, 20 в 17:13

Місцеві жителі та українські ЗМІ повідомляють про потужний вибух на території Одеси. Містян закликають залишатися в укриттях і бомбосховищах.

Місцеві медіа зазначили, що у небі над Одесою можна помітити слід чорного диму. Наразі офіційної інформації від обласної військової інформації не надходило.

Вранці Російська Федерація вже завдала ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, зруйновано пляжну вбиральню, про інші руйнування повідомлень не надходило.

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– Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86 днів. Весь цей час Росія запускає ворожі ракети по українських містах і селах.