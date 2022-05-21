Шість постраждалих: голова ОВА Рівненщини про ракетний обстріл військового об’єкту
Внаслідок ракетного обстрілу військового об’єкту у Рівненській області жертв немає. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Він зазначив, що шестеро людей отримали ушкодження і їм надали необхідну медичну допомогу.
— Особисто виїхав на місце події. Оскільки це об’єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає. Шість людей отримали ушкодження, їм надана допомога у медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний, – зазначив він.
Коваль закликав жителів Рівненщини утриматися від будь-яких масових заходів впродовж наступних 24 годин через загрозу повторних ракетних ударів.
Сьогодні, 21 травня, російська армія здійснила ракетний обстріл військового об’єкту поблизу міста Рівне. Наразі встановлюються масштаби руйнувань.
У п’ятницю, 20 травня, практично на всій території України кілька разів звучала повітряна тривога. Усього відомо про потрапляння ракет у п’яти областях – на Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині та Харківщині.