Травень, 21 в 16:14

Внаслідок ракетного обстрілу військового об’єкту у Рівненській області жертв немає. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Він зазначив, що шестеро людей отримали ушкодження і їм надали необхідну медичну допомогу.

— Особисто виїхав на місце події. Оскільки це об’єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає. Шість людей отримали ушкодження, їм надана допомога у медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний, – зазначив він.

Коваль закликав жителів Рівненщини утриматися від будь-яких масових заходів впродовж наступних 24 годин через загрозу повторних ракетних ударів.

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Сьогодні, 21 травня, російська армія здійснила ракетний обстріл військового об’єкту поблизу міста Рівне. Наразі встановлюються масштаби руйнувань.

У п’ятницю, 20 травня, практично на всій території України кілька разів звучала повітряна тривога. Усього відомо про потрапляння ракет у п’яти областях – на Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині та Харківщині.