Спрацювала ППО: над Вінницькою областю збили ворожу ракету

Травень, 21 в 12:43

Біля Немирова у Вінницькій області збили ворожу ракету. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що спрацювала система ППО.

Водночас сьогодні, 21 травня, під час повітряної тривоги сталося влучання ворожих ракет по військовому об’єкту у Рівненській області.

Очільник Рівненської області Віталій Коваль зазначив, що наразі встановлюються масштаби руйнувань та уточнюються кількість жертв.

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У п’ятницю, 20 травня, практично на всій території України кілька разів звучала повітряна тривога. Усього відомо про попадання ракет у п’яти областях – на Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині та Харківщині.

Факти ICTV розповідають, скільки осіб постраждало внаслідок обстрілів військами РФ 20 травня та про які руйнування вже є офіційна інформація.