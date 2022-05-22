Травень, 22 в 16:38

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко о 16.16 повідомив про ракетний удар у Павлоградському районі. За його словами, ракета російських окупантів влучила у річку Самара. На щастя, люди не постраждали.

Водночас у Миколаєві чути вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Офіційної інформації про вибухи в Миколаєві поки що немає.

Зараз дивляться

Також місцеві Тelegram-канали повідомляли про звуки вибухів в Одесі. Але припускають, що це працює ППО.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 88 днів. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку загарбники намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Зокрема, окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог відкриває вогонь із мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосередила в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.