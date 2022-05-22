Травень, 22 в 14:43

У селищі Білозерка Херсонської області від ворожих обстрілів загинуло троє людей, десяток житлових будинків зазнали руйнувань.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Обстріл селища касетними боєприпасами стався 21 травня.

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Також через ворожі обстріли в селищі Надеждівка є часткова руйнація 15 приватних будинків. Зникло електропостачання в селищі Таврійське, там так само є зруйновані будинки. В селищі Правдине обстрілами пошкодили дитячий садочок.

В селі Томина Балка зруйновано 17 приватних будинків, у дитячому садочку повилітали шибки.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська, імовірно, готуються до наступу, щоб захопити решту територій на півночі Херсонської області та просунутися в бік Запоріжжя.

Джерело: Херсонська ОВА