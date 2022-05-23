Травень, 23 в 19:34

У Донецькій області російські війська штурмують місто Лиман. Місцеві жителі повідомляють, що у небі можна помітити чорний та густий дим.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що на Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів українських сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.

Зараз дивляться

За даними українських ЗМІ, нещодавно у Лимані вже розпочалися вуличні бої. Наразі російські солдати вже змогли зайняти декілька вулиць на території міста.

Водночас у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації заявили, що ситуація складна, але українські військові тримають все під контролем. Евакуація з міста сьогодні не проводилася через небезпечну ситуацію.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що російські солдати ведуть війну на знищення — руйнують українські населені пункти на всій лінії фронту від Вугледара до Лимана. Ворожі війська б’ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар.