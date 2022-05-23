У Павлограді лунають вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Травень, 23 в 20:27

У Дніпропетровській області місцеві жителі повідомляють про вибухи у Павлограді. Мешканців закликають залишатися в укриттях і бомбосховищах.

Українські ЗМІ та користувачі соціальних мереж зазначають, що чорний стовп диму над містом можна помітити навіть здалеку.

Також є неофіційна інформація про декілька вибухів у Синельниківському районі (між Дніпром та Павлоградом).

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Вчора, 22 травня, окупанти обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області. Ворожа ракета влучила у річку Самара. На щастя, обійшлося без поранених.

Очільник ОВА Валентин Резніченко припустив, що російські війська розпочали так звану денацифікацію української риби.