У Павлограді лунають вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
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У Дніпропетровській області місцеві жителі повідомляють про вибухи у Павлограді. Мешканців закликають залишатися в укриттях і бомбосховищах.
Українські ЗМІ та користувачі соціальних мереж зазначають, що чорний стовп диму над містом можна помітити навіть здалеку.
Також є неофіційна інформація про декілька вибухів у Синельниківському районі (між Дніпром та Павлоградом).
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Вчора, 22 травня, окупанти обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області. Ворожа ракета влучила у річку Самара. На щастя, обійшлося без поранених.
Очільник ОВА Валентин Резніченко припустив, що російські війська розпочали так звану денацифікацію української риби.