У Миколаєві, Харкові, Павлограді, Мерефі чути потужні вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у декількох містах України. Серед них – Миколаїв, Харків, Павлоград та Мерефа.
У більшості регіонів України зараз триває повітряна тривога. Серед них – Київська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області.
Вдень з’явилась інформація про вибухи у Павлограді. Надвечір інтенсивність ворожих обстрілів не зменшилась. Мешканців закликають залишатися в укриттях і бомбосховищах.
Зараз дивляться
Українські ЗМІ та користувачі соціальних мереж зазначають, що чорний стовп диму над містом можна помітити навіть здалеку.
Є неофіційна інформація про декілька вибухів у Синельниківському районі (між Дніпром та Павлоградом).