У Миколаєві, Харкові, Павлограді, Мерефі чути потужні вибухи

Травень, 24 в 0:18

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у декількох містах України. Серед них – Миколаїв, Харків, Павлоград та Мерефа.

У більшості регіонів України зараз триває повітряна тривога. Серед них – Київська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Вдень з’явилась інформація про вибухи у Павлограді. Надвечір інтенсивність ворожих обстрілів не зменшилась. Мешканців закликають залишатися в укриттях і бомбосховищах.

Зараз дивляться

Українські ЗМІ та користувачі соціальних мереж зазначають, що чорний стовп диму над містом можна помітити навіть здалеку.

Є неофіційна інформація про декілька вибухів у Синельниківському районі (між Дніпром та Павлоградом).