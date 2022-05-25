Не дочекалася батьків з Маріуполя: 27-річний волонтер “кинув” дівчину на евакуацію за гроші

Травень, 25 в 15:58

У Києві кіберполіція викрила цинічного шахрая, який хотів нажитися на війні. 27-річний чоловік “кидав” мешканців Маріуполя, вимагаючи гроші у їхніх рідних, а також привласнив близько 250 тис. грн за неіснуюче паливо для ЗСУ.

За даними слідчих Голосіївського управління столичної поліції, після повномасштабного вторгнення затриманий вирішив записатися у фонд волонтером, де допомагав вести документацію.

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– Знайшов оголошення… Людині потрібно було допомогти вивезти рідних з Маріуполя. Я в неї взяв 10 тис. грн (вона мені скинула на карту) і не зміг їй нічим допомогти… Коли працював на фонді, запропонував хлопцям паливо за низькими цінами, взяв у них кошти обманним шляхом…

На відео підозрюваний публічно став на коліна та крізь сльози попросив вибачення за скоєне.

Цинічності та бездушності вчинку 27-річного чоловіка додає той факт, що батьки дівчини, яка звернулася до нього по допомогу, загинули в Маріуполі, не дочекавшись “обіцяного” евакуаційного транспорту.

– Вибаченнями людей не повернути. Дівчина сподівалася на домовленість і не шукала інших варіантів урятувати рідних. Насправді це більше, ніж статті в Кримінальному кодексі, – зазначили у поліції.

Кримінальне провадження вже відкрито за двома статтями: ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

Поки триватиме розслідування, чоловік перебуватиме в СІЗО. За скоєне йому загрожує не більше восьми років за ґратами.