Ракетні удари по Кривому Рогу та Запоріжжю: ситуація в областях України

Травень, 25 в 11:46

Російські війська всю ніч обстрілювали Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Миколаївську та Херсонську області. Ситуація у регіонах – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Сумщина: артобстріл з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон. Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля, близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. За попередніми даними, поранених немає.

На Дніпропетровщині — три ракетні удари по Кривому Рогу. Ворог влучив у промислове підприємство, зафіксовано сильні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється. І знову обстріли Широківської та Апостолівської громади на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла, однак люди не постраждали.

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Запоріжжя: сьогодні зранку російські війська запустили чотири крилаті ракети. Одну з них збила наша ППО. Зараз обстежується територія, на місці події працюють відповідні служби. Детальна інформація уточнюється.

У Харкові — ніч з поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області внаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених.

Луганщина: жорсткі бої за Сєвєродонецьк, постійні мінометні обстріли. Зруйновано два будинки в Сєвєродонецьку, по чотири — в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три — у Золотому та Тошківці, по два — в Катеринівці та Нирковому, один — в Гірському. Російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк, використовуючи артилерію. За добу в області — шестеро загиблих, восьмеро поранених мирних жителів.

У Донецькій області ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Ускладнення на Лиманському напрямку — бої вже точаться у самому Лимані. Всю ніч Авдіївка та лінія фронту навколо міста під обстрілами, багато ракетних ударів та пожеж. Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар’їнка та Красногорівка. За добу в області — 12 загиблих, 10 поранених мирних жителів.

У Миколаївській області знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і постраждалих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог знову обстріляв Миколаїв з РСЗВ Смерч. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

У Херсонській області окупанти продовжують активні бойові дії. Було багато вибухів, обстрілів, зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вчорашніх вибухів стався збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.