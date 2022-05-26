$6 тис. за ухилення від мобілізації: на Закарпатті затримали організаторів схеми

Травень, 26 в 11:55

У Закарпатській області припинили діяльність незаконного “коридору” для чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації. Організаторами протиправної схеми стали двоє місцевих жителів.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, за певну винагороду чоловіки обіцяли допомогти громадянам перетнути кордон поза межами пунктів пропуску через річку Тиса. Вартість так званого трансферу становила $1,5 тис. з однієї людини.

Два дні тому, 24 травня, правоохоронці затримали двох чоловіків під час отримання $3 тис. та спроби переправити громадян через кордон. Ще $3 тис. вони повинні були отримати вже після проведення успішного трансферу.

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Вчора, 25 травня, фігурантам справи повідомили про підозру за частинам 2 і 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) чинного Кримінального кодексу.

Чоловікам загрожує тюремне ув’язнення до дев’яти років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.