Віддав наказ обстріляти Запорізьку область: російському генералу повідомлено про підозру

Травень, 26 в 15:02

Ще одному російському генералу-лейтенанту повідомлено про підозру за наказ про ворожий обстріл населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок агресивних дій військового країни-агресора загинули та постраждали мирні жителі регіону.

За даними Офісу генерального прокурора України, у березні 2022 року генерал-лейтенант, командувач 58-ї армії південного військового округу Збройних сил РФ, яка здійснювала повномасштабне вторгнення в Україну з південних областей, віддав наказ обстрілювати населені пункти на Запоріжжі.

Як слідство встановило, внаслідок ворожих дій загинули та були поранені мирні мешканці. Зруйновано будинки, об’єкти цивільної та критичної місцевої інфраструктури.

Зараз дивляться

Одному з генералів вищого командного складу збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Йому загрожує тюремне ув’язнення терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України.