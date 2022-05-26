Віддав наказ обстріляти Запорізьку область: російському генералу повідомлено про підозру
Ще одному російському генералу-лейтенанту повідомлено про підозру за наказ про ворожий обстріл населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок агресивних дій військового країни-агресора загинули та постраждали мирні жителі регіону.
За даними Офісу генерального прокурора України, у березні 2022 року генерал-лейтенант, командувач 58-ї армії південного військового округу Збройних сил РФ, яка здійснювала повномасштабне вторгнення в Україну з південних областей, віддав наказ обстрілювати населені пункти на Запоріжжі.
Як слідство встановило, внаслідок ворожих дій загинули та були поранені мирні мешканці. Зруйновано будинки, об’єкти цивільної та критичної місцевої інфраструктури.
Одному з генералів вищого командного складу збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).
Йому загрожує тюремне ув’язнення терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України.