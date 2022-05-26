Заманив додому, щоб погратися з собакою: у Києві семирічну дівчинку розбестив п’яний сусід

Травень, 26 в 18:48

У Києві затримали 27-річного чоловіка, який заманив до себе додому і розбестив семирічну дівчинку. Раніше він вже сидів у в’язниці за вбивство рідного брата.

Жахливий інцидент стався у Подільському районі столиці. До поліції звернулася матір постраждалої дитини. З’ясувалося, що підозрюваний лише нещодавно переїхав до будинку, де мешкала дівчинка.

В день злочину 27-річний чоловік разом зі знайомими прямо перед під’їздом розпивав алкогольні напої. Семирічна сусідка тим часом гралася з іншими дітьми.

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– Діти гралися з собакою чоловіка. Скориставшись цікавістю малолітньої до тварини, чоловік запропонував їй піти погратись із цуценям до нього додому. Як тільки потерпіла опинилась у квартирі фігуранта, він вчинив відносно неї розпусні дії, – повідомили у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.156 (Розбещення малолітньої) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на термін до восьми років.

Зважаючи на наявні докази, слідчі клопотатимуть про обрання ймовірному педофілу безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО. Досудове розслідування триває.