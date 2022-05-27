Дала коліном у пах: у Києві засудили іноземця, який хотів зґвалтувати школярку

Травень, 27 в 16:38

У Києві до шести років ув’язнення засудили 21-річного іноземця, який намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку. Суд залишив без задоволення апеляцію адвокатів чоловіка, які хотіли уникнути покарання.

Інцидент стався у Голосіївському районі Києва ще у травні минулого року. За даними слідства, ввечері на одній із вулиць школярку перестрів і почав домагатися громадянин Судану.

– Вирвавшись із рук зловмисника, дівчинка нанесла йому удар коліном в область паху, чим нейтралізувала його та змогла врятуватися, – повідомили у прокуратурі.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.4 ст.153 (Вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої) КК України.

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Після оголошення остаточного вироку усі дані про 21-річного суданця внесли до так званого реєстру педофілів.

Офіційна назва – реєстр засуджених осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи малолітньої особи.