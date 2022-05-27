У човні за $5 тис.: на Одещині організували незаконний трансфер чоловіків до Придністров’я

Травень, 27 в 15:46

Поліція Одеської області затримала організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Зловмисники через лиман переправляли ухилянтів до невизнаної “ПМР”, а потім до країн ЄС. Злочинці надавали своїм клієнтам документи про те, що нібито ті перетнули кордон ще до 24 лютого.

Поліцейські встановили організатора та усіх учасників угруповання, місце тимчасового переховування клієнтів та незаконного перетину кордону. Незаконний “трансфер” чоловіків організував підсудний за аналогічний злочин місцевий мешканець. Серед його спільників – четверо осіб.

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Між усіма були чітко розподілені ролі. Один зустрічав клієнтів в Одесі та віз їх до визначеного пункту, другий – до місця тимчасового переховування – закинутого будинку у прикордонній зоні в Біляївському районі, третій – на човні переправляв через лиман, ще один – зустрічав “туристів” на території невизнаного Придністров’я та безпосередньо доставляв до країн ЄС.

Незаконний “трансфер” відбувався вночі групами з чотирьох осіб. Місце у човні з кожної особи коштувало від $3,5 тис. до $5 тис.

Трьох учасників затримали на гарячому 26 травня під час спецоперації, коли злочинці намагалися переправити партію “туристів” через лиман. Згодом було затримано ще двох учасників.

Наразі вирішується питання про повідомлення усім про підозру за ст. 332 КК України. Співробітники Одеської обласної прокуратури готують клопотання в суд для обрання затриманим запобіжних заходів.