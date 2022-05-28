Були його клієнтами: біля кордону з Польщею киянин підірвав авто з чотирма людьми

Травень, 28 в 16:42

У Львівській області затримали 41-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні замаху на вбивство одразу чотирьох людей. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався вдень 27 травня неподалік державного кордону з Польщею. До поліції звернулися працівники готелю, які почули, як на парковці раптово вибухнув автомобіль Mitsubishi.

На момент вибуху всередині авто перебувало четверо осіб: 43-річний чоловік, 54-річна жінка та двоє 54-річних чоловіків. Дивом ніхто з них не загинув.

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Після приїзду поліції з’ясувалося, що вибух в автомобілі спровокувала граната, ймовірно, Ф-1. Також слідчі дізналися, що і потерпілі, і підозрюваний – мешканці Київської області.

41-річний чоловік, якого затримали за підозрою у замаху на вбивство, мав спільний “бізнес-проект” з потерпілими.

– Кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати клієнтам. Знайомі передали чоловіку значну суму коштів, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив, – повідомили у поліції.

Коли “клієнти” почали все частіше телефонувати чоловіку і розпитувати, де ж їхні автомобілі – він запропонував приїхати на Львівщину, аби відразу з кордону забрати “покупки”.

Зрозуміло, що, не придбавши жодного з обіцяних авто, підозрюваний захотів спекатися жертв своєї шахрайської схеми.

– Коли всі сіли в автомобіль Mitsubishi, він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула, травмувавши осіб, які були у салоні, – додають у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) КК України.

Якщо суд визнає його винним, підприємливому киянину загрожує від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами. Досудове розслідування триває.