На кордоні з Білоруссю затримали російського військового з українським паспортом

Травень, 28 в 14:59

На кордоні України з Білоруссю затримали колишнього військовослужбовця Російської Федерації, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити на територію нашої держави. За останньою інформацією, чоловік брав участь у воєнних діях на Донбасі проти України.

За даними Державної прикордонної служби, у 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав російське громадянство. Протягом 2013-2014 років чоловік проходив строкову службу в Збройних силах Російської Федерації.

Вже у 2016 році він уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, в якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі.

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Правоохоронці повідомили йому про підозру в державній зраді, відповідальність за яку передбачена чинним Кримінальним кодексом України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.