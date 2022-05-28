Загрожує ув’язнення: викрито схему виведення 52 млн грн на рахунки афілійованих РФ підприємств

Травень, 28 в 15:26

Поліцейські викрили злочинну схему виведення понад 52 млн грн на рахунки афілійованих Російської Федерації підприємств, власниками яких є громадянин РФ та колишній депутат від провладної партії.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 2021 року посадові особи підприємств вивели на рахунки товариств країни-агресора 52 млн грн. У житлових і нежитлових приміщеннях фігурантів справ, цілісних майнових комплексах здійснено санкціоновані обшуки.

Зараз дивляться

Внаслідок цього вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності про імпортні операції та з контрагентами внутрішнього ринку України, а також інші документи, зокрема, “чорнові” записи фінансової звітності.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та статтею 366 (Службове підроблення) чинного Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років, можливим штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацією майна.