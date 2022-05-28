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Здавав ворогу позиції ЗСУ: жителя Донеччини засудили до 15 років в’язниці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Здавав ворогу позиції ЗСУ: жителя Донеччини засудили до 15 років в’язниці
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканця Донецької області засудили до 15 років тюремного ув’язнення за державну зраду. Чоловік здавав представникам країни-агресора Росії розташування військових об’єктів Збройних сил України, які згодом обстріляли.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік виправдовував повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України.

Громадянин надавав ворогу інформацію про розташування об’єктів ЗСУ в Харкові, які потім російська армія обстріляла артснарядами.

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Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але його затримали наші правоохоронці.

За публічного обвинувачення Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (за статтею 111 чинного Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Офіс генпрокурора
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