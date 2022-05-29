Через знеструмлення на Донбасі 115 гірників залишились під землею у двох шахтах

Травень, 29 в 20:30

У Донецькій області знеструмлено Бахмутський та Краматорський райони. Внаслідок цього 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 осіб на шахті Центральній та троє людей на шахті Торецькій.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню. Причини та наслідки знеструмлення ще уточнюються.

– На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист. Знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька, населені пункти Бахмутського та Краматорського районів, – розповів він.

За словами глави Донецької ОВА, відновлювальні роботи вже розпочалися. Фахівцям необхідно ліквідувати близько двох десятків поривів дротів.

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Через відключення електрики на Донбасі припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти залишилися без постачання води.