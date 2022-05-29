Двоє загиблих, зруйновано майже 60 будинків – Гайдай про обстріли на Луганщині

Травень, 29 в 8:37

У Луганській області за минулу добу від постійних ворожих обстрілів загинуло дві людини, є поранені.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в області за добу зруйновано близько 60 будинків.

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Гайдай наголосив, що не завжди швидко вдається дістатися до місць нових руйнувань і перевірити на наявність або відсутність жертв. Через те, що щоденно зростає кількість пошкодженого житла, загиблих по області може бути більше.

28 травня в Лисичанську ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку – загинула дівчина, четверо місцевих жителів отримали поранення, їх госпіталізували.

– Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр Дружба, зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєвєродонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах, – розповів Сергій Гайдай.

За словами очільника ОВА, за добу у Сєвєродонецьку ворожими обстрілами зруйновано 13 житлових будинків, у Гірському – 11, Тошківці – сім, Врубівці – шість, Нирковому – два будинки.

В районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав ударів в районі Устинівки.

За минулу добу ЗСУ відбили сім атак росіян, знищили один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА типу Орлан-10.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай