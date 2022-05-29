Травень, 29 в 16:17

У Миколаєві було чутно вибухи у неділю, 29 травня. Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.

Водночас у місті не було сповіщень про повітряну тривогу у цей час.

Інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив у своєму Telegram-каналі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Він закликав усіх бути максимально обережними, пройти в укриття, або, якщо люди залишаються вдома, то пам’ятати та дотримуватися правила двох стін.

Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва.

Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич