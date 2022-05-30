Знищено ворожу техніку: на півдні від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку

Травень, 29 в 23:08

Останній тиждень був дуже напруженим у Дніпропетровській області та Кривому Розі. За цей час місто зазнало ворожих ракетних ударів. 25 травня на території одного з промислових підприємств зафіксовано влучання трьох крилатих ракет, внаслідок чого відбулися руйнування інфраструктури.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що вночі ворог вдарив декількома ракетами по території одного з промислових підприємств місцевої промзони. Завод практично знищено, всю ніч підрозділи рятувальників ліквідували пожежу та інші наслідки. Наразі всі завали розібрані, тому можна стверджувати, що постраждалих немає.

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– Ворог продовжує вести обстріли по всій лінії зіткнення. Водночас окупанти застосовують усі види ракетних систем залпового вогню, ствольну артилерію, танки, міномети та бойову авіацію. Продовжують застосовувати та заборонені Женевською конвенцією касетні та фосфорні боєприпаси. Під удари підпадають мирні населені пункти, – зазначив він.

Сьогодні російська армія обстріляла населені пункти Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве. Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду, проте обійшлось без постраждалих.

Протягом тижня також було обстріляно Мар’янське, Кошове, околиці Апостолове, Велику та Мала Костромку, Нововоронцовку, Осокорівку, Новоолександрівку та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів, зокрема, пошкоджено дитячий садок, церкву, житлові будинки. Є поранені серед мирних жителів.

Водночас ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою. Збройні сили України виявляють справжню мужність та героїзм, успішно виконують поставлені бойові розпорядження.

Було проведено успішну контратаку ЗСУ на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема, сучасні танки Т-72, ​​реактивну систему залпового вогню Град, артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35.