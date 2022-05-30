Травень, 30 в 18:04

У Миколаєві лунають численні вибухи, повідомляють місцеві жителі. Відомо, що зараз на території міста тривають ворожі артилерійські обстріли.

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив цю інформацію. Жителів міста закликають перебувати якомога подалі від вікон.

О 17.38 мешканців Миколаєва попередили про загрозу артилерійських обстрілів. У Миколаєві та Миколаївській оголосили повітряну тривогу. Містян запевняють у необхідності перебувати в укриттях або бомбосховищах.

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У суботу та неділю, 28 та 29 травня, російська армія обстріляла Миколаїв з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинуло та ще дев’ятеро жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокуратура відкрила чотири кримінальні провадження за фактами порушень законів та звичаїв війни (за частиною 1 та 2 статті 438 чинного Кримінального кодексу України).