Травень, 30 в 8:43

Сьогодні, 30 травня, у Мелітополі приблизно о 7.50 прогримів потужний вибух у самому центрі міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У мешканців міста, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького від вибуху тремтіли вікна та стіни у будинках.

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– За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ Квартал, де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького, – зазначає видання.

Нині у центрі міста видніються клуби чорного диму.

Після вибуху у Мелітополі загородили центральну площу. Також повідомляється про трьох постраждалих. За інформацією ЗМІ, в результаті вибуху зазнала поранень племінниця фейкового губернатора.