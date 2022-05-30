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Факти / Надзвичайні події

У Сумській області пролунало декілька вибухів – Живицький

Юля Захарченко, редакторка стрічки
рятувальники
Фото: Depositphotos

У Сумській області пролунало декілька вибухів на території регіону. Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що всі подробиці міська влада згодом оприлюднить.

– Сумський та Охтирський райони. Пролунало декілька вибухів. Деталі згодом, – наголосив Дмитро Живицький.

Варто зазначити, що у Сумській області розпочалась повітряна тривога 30 травня о 00:04.

Повітряна тривога у цей час лунала у Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Луганській області, а також у Миргородській територіальній громаді.

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Згодом стало відомо, що у Мерефі на Харківщині розпочалась сильна пожежа після декількох вибухів. Місцеві ЗМІ повідомляли про ракетний удар по місцевій інфраструктурі. У небі над містом можна було помітити чорний та густий дим.

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