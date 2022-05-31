В Одесі чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Травень, 30 в 23:16

Містяни повідомляють про вибухи на території Одеси. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та бомбосховищах.

Згідно з неофіційною картою, за добу 30 травня в Одеській області тривали повітряні тривоги близько двох годин.

Найдовше повітряна тривога лунала у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Зараз дивляться

Щоденно російська армія обстрілює українські міста ракетами та артилерією. Війська РФ просунулись у Сєвєродонецьку, наразі на території міста тривають запеклі вуличні бої, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Повномасштабна війна в Україні триває майже 100 днів. Щоденно путінська армія вбиває мирних жителів України, знущається з дітей на окупованих територіях. Увесь світ закликає президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України.