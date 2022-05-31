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Факти / Надзвичайні події

В Одесі чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В Одесі чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
Фото: ДСНС

Містяни повідомляють про вибухи на території Одеси. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та бомбосховищах.

Згідно з неофіційною картою, за добу 30 травня в Одеській області тривали повітряні тривоги близько двох годин.

Найдовше повітряна тривога лунала у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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