Обійняли посади у “МВС ЛНР”: трьом жителям Луганщини повідомлено про підозру

Червень, 01 в 16:36

У Луганській області трьом місцевим жителям, які обійняли посади у псевдоправоохоронному органі Міністерства внутрішніх справ “ЛНР”, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

За даними Офісу генерального прокурора України, чоловіки добровільно обійняли посади тимчасового виконувача обов’язків керівників “Сватовского РОВД МВД ЛНР”, “Новопсковского РОВД МВД ЛНР”, заступника начальника управління з роботи з особовим складом у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області.

Жителі активно підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України, брали участь у брифінгах та зустрічах з місцевим населенням, давали інтерв’ю представникам прокремлівських видань.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Трьом мешканцям Луганщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (за частиною 7 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до 15 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці розв’язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР.