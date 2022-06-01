У Миколаєві чути вибухи: жителів міста закликають бути в укриттях

Червень, 01 в 18:48

У Миколаєві чути численні вибухи, повідомляють українські видання. Жителів міста закликають перебувати в укриттях або бомбосховищах, бути дуже обережними.

Сьогодні вдень російська армія вже здійснювала артилерійські обстріли по місту, повідомив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер міста закликав місцевих жителів триматися якомога далі від вікон.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на Донецькому напрямку також непроста. Російська армія завдавала авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки.

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Російські війська ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку, де змогли встановити контроль над східною частиною міста, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку Збройні сили Росії проводять штурм у населеному пункті Комишуваха, проте не мають успіху. На Південнобузькому напрямку ворог здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів. Російські війська намагаються вести повітряну розвідку біля Іванівки, Лепетихи та Зеленодольська.