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У Миколаєві чути вибухи: жителів міста закликають бути в укриттях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві чути вибухи: жителів міста закликають бути в укриттях
Фото: ДСНС

У Миколаєві чути численні вибухи, повідомляють українські видання. Жителів міста закликають перебувати в укриттях або бомбосховищах, бути дуже обережними.

Сьогодні вдень російська армія вже здійснювала артилерійські обстріли по місту, повідомив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер міста закликав місцевих жителів триматися якомога далі від вікон.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на Донецькому напрямку також непроста. Російська армія завдавала авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки.

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