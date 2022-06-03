На Херсонщині російський окупант розстріляв подружжя

Червень, 02 в 23:26

У Херсонській області російські окупанти розстріляли подружжя. Невідомий військовий РФ 1 червня 2022 року у смт Високопілля вбив чоловіка та дружину в їхньому ж дворі.

– 1 червня 2022 року у смт Високопілля невстановлений військовий, з-поміж армії РФ, розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік та жінка загинули на місці, – повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Нині проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України.

– Вказані дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення. Наразі вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи зловмисника, – наголосили у прокуратурі.

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Джерело: прокуратура Херсонської області