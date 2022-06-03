Червень, 03 в 10:25

У Москві сталася пожежа – горить бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа почалася на першому поверсі бізнес-центру на вулиці Горбунова 2/3. Вогонь швидко перекинувся утеплювальним матеріалом ще на чотири поверхи.

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Російський Інтерфакс із посиланням на власні джерела пише, що пожежники шукають 15 співробітників бізнес-центру Сетунь Плаза, з якими не вдається встановити зв’язок. Можливо, вони залишаються всередині.

Пожежі надано п’ятий, найвищий ранг складності. Вогонь швидко поширюється будівлею через високу частку синтетичних матеріалів в обробці.

Сетунь Плаза – це 10-поверхова будівля, спроєктована на основі відкритого простору. Загальна площа об’єкта становить понад 70 тис. кв. м. Бізнес-центр розташований поряд зі станцією метро Молодіжна на заході Москви.