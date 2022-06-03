У Москві горить бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза
У Москві сталася пожежа – горить бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза. За попередніми даними, постраждалих немає.
Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа почалася на першому поверсі бізнес-центру на вулиці Горбунова 2/3. Вогонь швидко перекинувся утеплювальним матеріалом ще на чотири поверхи.
Російський Інтерфакс із посиланням на власні джерела пише, що пожежники шукають 15 співробітників бізнес-центру Сетунь Плаза, з якими не вдається встановити зв’язок. Можливо, вони залишаються всередині.
Пожежі надано п’ятий, найвищий ранг складності. Вогонь швидко поширюється будівлею через високу частку синтетичних матеріалів в обробці.
Сетунь Плаза – це 10-поверхова будівля, спроєктована на основі відкритого простору. Загальна площа об’єкта становить понад 70 тис. кв. м. Бізнес-центр розташований поряд зі станцією метро Молодіжна на заході Москви.