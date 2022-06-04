У Польщі двоє чоловіків напали на українок – одна дівчина загинула, друга – у лікарні
У Нацпольську (Польща) двоє чоловіків із ножами напали на українок, які там із дітьми винаймали квартиру. Внаслідок пригоди одна дівчина загинула, ще одну госпіталізували у тяжкому стані.
Двоє чоловіків проникли у квартиру дівчат та напали. На той момент там перебували ще й двоє дітей – 2,5 роки та 5 місяців.
Після нападу чоловіки пішли. Сусіди, насторожені криками жінок, викликали поліцію та швидку допомогу.
Попри реанімацію, 29-річна жінка загинула. Другу дівчину з тяжкими пораненнями вертольотом доправили до шпиталю, де вона боролася за своє життя.
Дітей також обстежили у лікарні.
Першого чоловіка впіймали за годину після нападу. Він був п’яний.
Другого підозрюваного вистежили поліцейські за допомогою собак. Ним виявився 27-річний українець.
Джерело: Rzeczpospolita