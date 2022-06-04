У Польщі двоє чоловіків напали на українок – одна дівчина загинула, друга – у лікарні

Червень, 04 в 20:10

У Нацпольську (Польща) двоє чоловіків із ножами напали на українок, які там із дітьми винаймали квартиру. Внаслідок пригоди одна дівчина загинула, ще одну госпіталізували у тяжкому стані.

Двоє чоловіків проникли у квартиру дівчат та напали. На той момент там перебували ще й двоє дітей – 2,5 роки та 5 місяців.

Після нападу чоловіки пішли. Сусіди, насторожені криками жінок, викликали поліцію та швидку допомогу.

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Попри реанімацію, 29-річна жінка загинула. Другу дівчину з тяжкими пораненнями вертольотом доправили до шпиталю, де вона боролася за своє життя.

Дітей також обстежили у лікарні.

Першого чоловіка впіймали за годину після нападу. Він був п’яний.

Другого підозрюваного вистежили поліцейські за допомогою собак. Ним виявився 27-річний українець.

Джерело: Rzeczpospolita