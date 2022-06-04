Знайшли передсмертну записку: в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна

Червень, 04 в 14:44

В Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна своєї квартири. Дитину знайшли сусіди ще живою, проте дівчинка померла дорогою у лікарню.

За даними Національної поліції, дитина вистрибнула, коли нікого не було вдома, з вікна свого житла на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Генерала Вишневського.

Сусіди знайшли у дворі будинку дівчинку ще живою. Місцеві жителі одразу викликали медичних працівників, проте у кареті швидкої допомоги, дорогою до лікарні, дитина померла.

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Під час огляду житла родини 11-річної дівчинки знайшли передсмертну записку, проте у поліції не уточнили, що саме на ній було написано.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини сімейної трагедії та розв’язують питання про кваліфікацію надзвичайної події. Наразі слідство триває.