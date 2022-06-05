Росія завдала ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві

Червень, 05 в 14:36

Сьогодні зранку, 5 червня, російський ворог вкотре завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі України.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

Так, чотири ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва.

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За словами Камишіна, російські окупанти б’ють по залізниці щодня.

– Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару, – розповів голова правління АТ.

Він також розповів, що Укрзалізниця не робила жодних публічних заяв про обстріли, адже рух пасажирських поїздів не затримувався.

– Та не промовчало російське Міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — “поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені у корпусах вагоноремонтного підприємства”, – сказав Олександр Камишін.

Він рішуче заявив, що на території Дарницького заводу немає військової техніки – там наразі ремонтують вагони та зерновози, які використовуються для вивозу експортної продукції.